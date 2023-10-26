«Зависит от яиц»: Гребенщиков объяснил, как пробиться после «Фабрики звезд» Гребенщиков: известность после «Фабрики звезд» зависит от развития таланта

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Михаил Гребенщиков

Старая «Фабрика звезд» помогала молодым артистам попасть на большую сцену, однако нынешние музыкальные проекты предлагают просто засветиться, рассказал NEWS.ru экс-участник «Фабрики звезд», музыкант, телеведущий Михаил Гребенщиков. По его мнению, пробивание в российский шоу-бизнес «зависит от яиц» и от того, как исполнитель будет развивать свой талант.

В мое время — да [помогали пробиться проекты, аналогичные «Фабрике звезд»]. Но тут же [сейчас] не про пробиться, эти проекты предлагают засветиться, а дальше все зависит от твоих яиц, кто ты для шоу-бизнеса. Ты органичен или нет, сам будешь лямку тянуть, развивать свой талант или будешь роботом, как до сих пор многие группы, работающие с продюсером. Я бы и продюсером был бы, я бы возглавил «Фабрику», — сказал Гребенщиков.

Накануне директор ТНТ Тина Канделаки в своем Telegram-канале сообщила о запуске «Новой фабрики звезд». В публикации Канделаки отметила, что «музыка сегодня нуждается в перезагрузке. Музыкальные байопики хотят снимать про „Иванушек“, „Кино“ и „Руки Вверх!“, потому что за последние годы других таких глыб не появилось».

Ранее продюсер Виктор Дробыш заявил, что «Фабрика звезд» является лучшим музыкальным форматом на телевидении. По его словам, «выстрелить может все, даже незаряженное ружье, но раз в год».