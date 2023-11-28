Российский гитарист Александр Левшин сообщил, что жизнь певицы Аллы Пугачевой «настроена на Россию», пишет MK.RU. Музыкант вспомнил, как в молодости во время записи новых песен они с Пугачевой могли «зависать» на студии по несколько дней. Левшин назвал артистку талантливым человеком и стратегом, который всегда добивается поставленных целей, пишет издание.
Вся ее [Пугачевой] жизнь настроена на нашу страну Россию, на наш язык и наш народ. Меня порадовало, что она заезжала к нашим друзьям на студию в Твери [во время последнего визита в Россию]. В свое время мы там много песен записали — «Позови меня с собой», например. Раньше мы там зависали по несколько суток. Там и Филипп Киркоров записывался, и Шуфутинский, и Агутин, — пояснил Левшин.
Гитарист отметил, что исполнительница прилетала в Россию для решения «текущих вопросов», юридических и творческих. Левшин также подтвердил, что Пугачева во время визита в Россию записала несколько новых песен «для нового цикла», сообщив, что ему интересно увидеть результат.
Мне очень любопытно послушать, что она записала. Все-таки это Пугачева, — признался музыкант.
Ранее сообщалось, что Пугачева возглавила рейтинг артистов, за которых россиянам стыдно. По данным недавнего исследования ВЦИОМ, 25% опрошенных признались, что исполнительница вызывает у них чувство стыда. На втором месте антирейтинга оказался рок-музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), за него стыдно 18% респондентов, за ним следует певец Филипп Киркоров, за которого проголосовали 13% граждан.