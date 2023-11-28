Ирина Дроздова

«Зависали по несколько суток»: гитарист Пугачевой рассказал о ее молодости Гитарист Левшин: в молодости Пугачева «зависала» на студии по несколько дней

28 ноября 2023 в 16:20

Фото: Александр Макаров/РИА Новости

Советская эстрадная певица Алла Пугачева во время работы над новой песней