Завещание, личная жизнь, поддержка СВО: куда пропал Сосо Павлиашвили

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

60-летний певец Сосо Павлиашвили рассказал, что составил завещание. Как он распорядился своим имуществом, что известно о жизни исполнителя?

Что известно о завещании Павлиашвили

Артист и его супруга Ирина Патлах стали героями шоу «Секрет на миллион». Известно, что Патлах, находится в незарегистрированном браке с Павлиашвили. При этом она твердо уверена в своем муже и считает штамп в паспорте условностью.

«Штамп в паспорте — это уже настолько, мне кажется, мелко после всего, что было. После того как Сосо сделал необыкновенно красивое предложение на сцене „Крокус Сити Холла“, когда был огромный шеститысячный зал. И вдруг что-то не по сценарию пошло — с небес спустился ангел, который держал в руках кольцо с предложением руки и сердца», — вспомнила Патлах.

Однако ведущая Лера Кудрявцева напомнила супруге артиста, что с юридической стороны, если у женщины нет штампа в паспорте, она не является женой и остается без всего. Но гражданскую жену Павлиашвили неудобный вопрос нисколько не смутил.

«Сосо позаботился обо всех этих вещах. Если ты имеешь в виду какие-то имущественные вопросы, такие более приземленные, скажем так. Мне кажется, у нас каждый член семьи, он уже имеет какую-то свою маленькую частицу в общем деле. И, наверное, нет такого, что кто-то находится в подвешенном состоянии. Это касается и детей, и родителей, и близких», — заявила Патлах. Сосо Павлиашвили подтвердил ее слова: «Мы все расписали, и завещание есть».

Несмотря на отсутствие свидетельства о регистрации брака, Сосо и Ирина обвенчались в церкви. Их примеру последовали и родители певца. Отцу Павлиашвили при этом уже исполнилось 85 лет, а матери — 82.

Какие проблемы с ФНС были у Павлиашвили

В декабре 2023 года Telegram-канал SHOT написал, что Федеральная налоговая служба арестовала счета компании Сосо Павлиашвили. Такое решение было принято после проигрыша фирмы в суде на сумму 16 млн рублей.

Компания артиста занимается организацией концертов. Истцом выступили представители концертного зала «Крокус Сити Холл».

«По данным SHOT, компания — организатор концертов „Виар Тикет“ проиграла в суде два дела по искам от концертного зала „Крокус Сити Холл“: 13,5 млн рублей теперь необходимо выплатить за неисполнение договора аренды площадки и 2,7 млн рублей — за невыполнение техзадания для концерта группы „Чайф“. После проигранных дел „Виар Тикет“ не стала подавать налоговую декларацию — и ее счета были арестованы», — писал канал.

Что Павлиашвили говорил о Пугачевой и СВО

Сосо Павлиашвили не стал критиковать уехавшую из России народную артистку СССР Аллу Пугачеву. По его словам, Примадонна помогала огромному количеству людей.

«Если она меня услышала бы в самом-самом начале своей карьеры, она меня никогда не оттолкнула бы. Она оценила бы и все сделала бы для того, чтоб мне помочь. Как она помогла огромному количеству людей», — уверен исполнитель.

По мнению Павлиашвили, Пугачева всегда была искренна со слушателями.

В мае 2023 года Сосо Павлиашвили во время концерта в Рязани сообщил о поддержке спецоперации. Он попросил Бога о даровании победы России.

«Самое для меня больное то, что в нашем соседнем государстве начали закрывать храмы православные. Конечно же, тот, кто идет без Бога, — у него никогда не будет победы... Я не сомневаюсь, что Россия победит, потому что должен победить Бог. Россия должна победить, потому что иначе победит антихрист, а я этого не хочу», — сказал певец.

В августе Павлиашвили выступил в военном госпитале Екатеринбурга и поблагодарил раненых бойцов за проявленное в зоне СВО мужество.

«С одним и тем же чувством я всегда выхожу к вам, братцы. Я хочу вам высказать свою благодарность, любовь, мужское и человеческое уважение. Нижайший вам поклон, вашим близким и родным, поклон тем пацанам, которые там остались. Дай бог, чтобы следующая наша встреча состоялась в концертном зале, в других костюмах и в окружении близких и родных», — прокомментировал артист.

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