Сын Сафронова отправился в Турцию вызволять Риту Дакоту, но опоздал

https://static.news.ru/photo/f7672a3a-fce4-11ea-87f4-fa163e074e61_660.jpg Лука Затравкин Фото: lukasafronovofficial/instagram.com

Пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, отправился в Турцию, чтобы помочь певице Рите Дакоте, которая не смогла своевременно покинуть Кемер из-за положительного теста на коронавирус. Об этом музыкант рассказал подписчикам в Instagram.

По его словам, он уже побывал в местном отеле, где находится девушка, и назвал его «одним из самых страшных мест», где удалось побывать за последние годы. Затравкин посетовал на то, что сотрудники отеля нахамили ему и отказались от него как туриста, пригрозив вызвать полицию. Мотивировали они это тем, что россиянин им несимпатичен.

Впрочем, это не помешало пианисту связаться с представителем Дакоты и предложить свою помощь.

У женщины происходит трагедия — ребёнок один, она с ним разлучена, у неё из-за этого горе. Мне захотелось ей помочь. Я посчитал, что вылететь в Турцию и разобраться на месте будет лучшим решением, — рассказал Затравкин.

Он отметил, что у него есть «огромный инструментарий знаний, связей и людей». По его словам, контакты «важных турецких чиновников и министров» у него появились после истории с бассейном, который весящий 250 килограммов музыкант повредил, прыгнув в воду. После этого ему пришлось задержаться в отеле, чтобы оплатить ремонт.

Как писал NEWS.ru, приехавшая на уик-энд в Турцию Дакота не смогла вернуться в Россию из-за того, что её тест на COVID-19 оказался положительным. Турецкая сторона отказалась выпускать певицу несмотря на то, что та уже переболела ранее и имеет соответствующие российские справки.