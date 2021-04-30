«Затравили бы»: зрители довольны провалом дочки Трофима на «Голосе.Дети»

https://static.news.ru/photo/11048b34-aab6-11eb-9cc7-96000091f725_660.jpg Фото: The Voice Kids Russia/Голос Дети / youtube

Дочь Сергея Трофимова Елизавета не стала победительницей восьмого сезона телешоу «Голос.Дети», что даже порадовало фанатов. Она отстала от Владислава Тюкина всего на 2%.

Если бы победила, затравили бы, а так будут вспоминать добрым словом, — написали зрители в соцсетях.

Они уверены, что если бы девочка, пусть даже талантливая, победила бы, то ни ей, ни Первому каналу этого бы не простили. Причиной тому стал скандал с дочкой Алсу Микеллой Абрамовой в шестом сезоне шоу. Тогда зрители подняли шумиху из-за результатов голосования, они были уверены, что «всё куплено».

Первый канал тогда аннулировал результаты голосования, объявив победителями всех участников эпизода.

А у Лизы Трофимовой из-за проигрыша стало даже больше фанатов. Зрители хвалили её после шоу и призывали не расстраиваться из-за победы соперника.

Жаль, что не победитель, но ты завоевала сердца многих зрителей! Мне кажется, у тебя большое будущее, ты очень талантлива, удачи во всём тебе, — цитирует комментарий пользователя KP.RU.

Девочку назвали профессионалом несмотря на юный возраст и похвалили её родителей за то, что те вырастили замечательную дочку.

Как ранее писал NEWS.ru, победу в шоу одержал 12-летний подопечный Светланы Лободы. А вот наставников зрители оценили совсем иначе. Самым лучшим из них с перевесом почти в 50% голосов стал рэпер Баста. На второе место вышел певец Егор Крид, а Светлана Лобода оказалась в хвосте.