«Заслужили»: Подольская о вручении «Золотого граммофона» Преснякову Наталья Подольская назвала вручение «Золотого граммофона» Преснякову заслуженной наградой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном Артемием

Певица и жена Владимира Преснякова Наталья Подольская заявила, что ее муж и сын Артемий заслужили премию «Золотой Граммофон» за песню «Все нормально». В беседе с «Народными Новостями» она отметила, что гордится полученной ее близкими наградой и всегда поддерживает их во всех начинаниях. Также артистка добавила, что Артемий сделал успех песни на 70%, так как снялся в главной роли для клипа и успешно выступал под нее на сцене с отцом.

Володя получает «Золотой граммофон» вместе с сыном, который на 70% сделал успех песни. Тема снялся в главной роли в клипе. На каждом знаковом событии он выходил на сцену вместе с Володей и танцевал. Он срывал овации и делал номер. Они заслужили эту премию, — отметила Подольская.

Помимо того, певица отметила образы Владимира и Артемия, которые они выбрали для похода на премию «Золотой граммофон». Она рассказала, что сын и отец долго подбирали одежду для мероприятия, но в итоге выбрали яркий парный образ с желтыми брюками и черными пиджаками.

Шоумен Иван Ургант ранее сообщил, что не собирается «мстить» организаторам церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» за то, что впервые за 15 лет не будет ее ведущим. Артист также он уточнил, что из назначенных в этом году ведущих конкретно его заменяет Екатерина Скулкина, а не ее коллега Вадим Галыгин.