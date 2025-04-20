Заслуженная юмористка России ушла со сцены Юмористка Елена Степаненко завершила карьеру и закрыла ИП

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Елена Степаненко

Заслуженная артистка России и бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко завершила профессиональную деятельность, сообщает KP.RU. Юмористка больше не участвует в концертах и телешоу, а ее индивидуальное предпринимательство, через которое велась творческая работа, ликвидировано.

Издание уточняет, что предприниматель официально оформил прекращение деятельности ИП в феврале 2025 года. Через это ИП Степаненко организовывала свои выступления и участие в развлекательных программах на телевидении.

Сейчас артистка находится на «заслуженном отдыхе». Она живет в Москве, но также часто бывает и в США, где проживает семья старшей дочери Викторины. Как пишет KP.RU, Викторина поддерживала Степаненко после развода с Петросяном и остается близким человеком для артистки.

В публикации источника также отмечается, что возвращение Степаненко на сцену в будущем не исключено, если она «заскучает отдыхать». Однако на данный момент ее публичная деятельность полностью приостановлена.

Ранее российский актер Федор Добронравов продолжает перерыв в карьере из-за проблем со здоровьем: весной 2024 года артист перенес операцию на позвоночнике. Изначально планировалось, что пауза продлится до конца 2024 года, однако на сайте продюсерского центра актера отмечают, что восстановление затягивается по причине «естественного износа» организма.