«Заслуга Паулины»: Бондарчук высказался об отношениях жены и матери

https://static.news.ru/photo/47f05d6e-7e95-11eb-8fd2-96000091f725_660.jpg Паулина Андреева Фото: aulina_andreeva/instagram.com

Режиссёр Фёдор Бондарчук рассказал об отношениях своей супруги Паулины Андреевой с почившей матерью Ириной Скобцевой. Знаменитость отметил, что его близкие люди успели достаточно тесно пообщаться между собой и найти общий язык.

Всё, что произошло с мамой, — это действительно заслуга Паулины. Было потрясающе наблюдать за ними, когда они болтали по поводу Школы-студии МХАТ, — поделился своими воспоминаниями режиссёр.

Бондарчук также признался, что его восхищает тяга супруги к знаниям. Девушка долгое время пыталась освоить мастерство сценариста, консультируясь у Авдотьи Смирновой. По его словам, Андреева является настоящим трудоголиком и ревностно охраняет своё право реализовываться, передаёт StarHit.

Та, с кем я живу, и та, с кем я работаю, — это два совершенно разных человека, — добавил Бондарчук.

Ранее NEWS.ru писал, что у режиссёра Фёдора Бондарчука родился сын. Мальчика назвали Иваном, сообщила избранница знаменитости, актриса и сценарист Паулина Андреева.

В своём микроблоге девушка опубликовала снимок, на котором позирует в чёрном свободном костюме. На артистке большая тёмная рубаха оверсайз, а снизу надеты такие же тёмные свободные штаны, которые кажутся великоватыми из-за своего покроя. Из-под расстёгнутой рубашки выглядывает округлый живот — по всей видимости, снимок был сделан незадолго до рождения малыша.