«Зашел не в тот переход»: жена звезды «Уральских пельменей» о драке в метро Жена Дмитрия Соколова опубликовала шутливые сторис о его потасовке в метро

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Ксения Корнева и Дмитрий Соколов

Жена звезды «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения с юмором отнеслась к потасовке супруга с подростками в метро Екатеринбурга, сделав в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) серию сторис о скандальном видео. По ее словам, ей поступило очень много звонков от друзей, в том числе из КВН, которые весело обсудили с ней эту историю.

В жизни каждого гражданина есть такие моменты, когда зашел не в тот переход, — гласит одна из подписей к сторис Ксении с фотографией ее мужа.

Соколова добавила, что информация из желтой прессы чаще всего элементарно не соответствует действительности. Она отметила, что подобные СМИ едва ли не каждый месяц «хоронят» юмориста, и подобные ситуации не вызывают у нее ничего, кроме смеха

Ранее екатеринбургские подростки рассказали Telegram-каналу SHOT, что на них напал с бутылкой актер Дмитрий Соколов. Молодые люди предоставили каналу видео, на котором артист и его знакомый выясняют отношения с несовершеннолетними в районе метро «Геологическая».

Подростки рассказали, что захотели снять комика на телефон, но тот в ответ проявил агрессию. По данным канала, мужчина гулял по городу с практически пустой бутылкой виски в руке и ударил ею одного из молодых людей.

При этом в Сети появилось видео, как звезда «Уральских пельменей» отдыхал в местном ночном клубе Bla bla bar перед потасовкой. На кадрах видно, как артист танцует в окружении молодых девушек. Дебош в переходе метро случился после тусовки.