Зарплаты ведущих «Дома-2» вдвое урезали после закрытия проекта

https://static.news.ru/photo/5cf95fc2-549b-11eb-aee0-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зарплаты ведущих «Дома-2» уменьшились в два раза после закрытия телепроекта. Теперь звёзды телестройки будут получать в месяц чуть больше миллиона рублей каждая.

Несмотря на это, ведущие с момента закрытия дорожат своим эфирным временем. Их зарплата будет зависеть от количества выходов в эфир шоу «Бородина против Бузовой», которое руководство канала решило оставить, пишет KP.RU.

Новые выпуски шоу выйдут уже в конце января. Но в самом проекте «Бородина против Бузовой» тоже идут сокращения. Остался без работы Андрей Черкасов, который уверяет: «Там такая „мафия“, что туда теперь не попасть».

Канал ТНТ в декабре прошлого года объявил о закрытии шоу «Дом-2», которое шло на телевидении 16 лет. Руководство телеканала объяснил свой шаг падением рейтингов телестройки. С этого момента заговорили о поиске новой ТВ-платформы для проекта. На данный момент маловероятно, что кто-то возьмётся показывать скандальный проект.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Бородина объяснила поклонникам, почему звёзды «Дома-2», за которых она заступалась на телестройке, сейчас подают в суд на проект. Речь, в частности, идёт о матери дух детей, родившихся на проекте, Ольге Рапунцель и её муже Дмитрии Дмитренко.