Успех «Вонки» и «Дюны» может значительно увеличить доходы Шаламе Variety: успех «Дюны» позволит Шаламе запрашивать более высокие гонорары

Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press

Тимоти Шаломе в фильме «Дюна»

Американский актер Тимоти Шаламе может в ближайшее время увеличить своих доходы, сообщает издание Variety. По его данным, гонорары голливудской звезды могут вырасти вдвое благодаря успеху новой части картины «Дюна». Эксперты также предполагают, что на доходы Шаламе повлиял успех фильма «Вонка», вышедшего в 2023 году. За участие в нем Шаламе получил $8 млн.

Сиквел «Дюны» и «Вонка» принесли своим создателям значительные доходы. По данным издания, вторая «Дюна» заработала около $369 млн, в то время как мюзикл «Вонка» заработал около $625 млн. Предполагается, что успех картин позволит Шаламе запрашивать более высокие гонорары за участие в других проектах. Ценник за участие в одной картине может вырасти почти вдвое.

Ранее сообщалось, что вторая часть «Дюны» стала самым высокооцененным фильмом в карьере режиссера Дени Вильнёва. До этого наиболее высокую оценку критики и зрители поставили фантастической ленте «Прибытие» с Эми Адамс — у картины 94% положительных рецензий. На втором месте в рейтинге фильмов Вильнёва находится «Убийца» с Эмили Блант. В пятерку также вошли «Бегущий по лезвию 2049» (88%) и первая «Дюна» (83%). Говоря о возможном продолжении «Дюны», Вильнёв заявил, что он хотел бы экранизировать книгу «Мессия Дюны».