https://static.news.ru/photo/ffccae0c-6c16-11ea-98f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: olgakurylenkoofficial/instagram

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко рассталась с возлюбленным спустя несколько дней после того, как узнала о том, что заразилась коронавирусом нового типа. Как рассказали журналистам близкие к окружению артистки источники, болезнь никак не связана с разрывом отношений.

Уже бывший бойфренд Куриленко испанец Бен Кура — сын оперного певца Хосе Куры. Влюблённые были вместе на протяжении трёх лет с момента знакомства на съёмках фильма «Отпетый мачо». Однако пара развалилась из-за напряжённого графика работы Куриленко и Кура.

Они хотели, чтобы их отношения развивались, но это оказалось слишком сложным из-за плотных рабочих графиков. Сейчас ей тяжело, но Ольга, конечно, придёт в норму, — приводит сообщение источника Daily Mail.

Как ранее писал NEWS.ru, Куриленко рассказала подписчикам в Instagram о состоянии своего здоровья. Некоторое время назад «девушка Джеймса Бонда» сдала анализ на наличие коронавируса в организме, результат которого оказался положительным.

Куриленко сообщила, что у неё прошла температура, ей стало лучше. При болях актриса пила парацетамол.