«Заработал на скорби»: Ревва появился на «России 1» после «отмены»

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Александр Ревва

Шоумен Александр Ревва появился в эфире федерального канала «Россия 1», несмотря на «отмену» на фоне позиции по СВО. Как ему удалось вернуться на ТВ, что известно о его финансовом положении?

Как Александр Ревва вернулся на телевидение

9 марта на телеканале «Россия 1» показали концерт памяти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Ревва в амплуа Артура Пирожкова исполнил песню «Глупые снежинки».

Зрители оказались возмущены внезапным появлением комика на экране. В комментариях в социальных сетях россияне жестко раскритиковали некогда обожаемого публикой артиста.

«Заработал на скорби по Юрочке и рад», — возмутилась одна из пользовательниц.

«Кто выпустил Ревву на „Россию“? Редакторов уволить за такие диверсии», — призвала другая.

MK.RU обратил внимание, что вырезанное из эфира «Песни года» выступление Реввы также «удалось реанимировать». По информации журналистов, фрагмент на днях показали в программе «Утренняя почта».

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Александр Ревва

Правда ли, что у Александра Реввы большие долги

В начале марта стало известно, что компания ООО «Войс Медиа Продакшн», которая на 70% принадлежит Ревве, в 2023 году заработала 14 млн рублей. При этом чистая прибыль составила 7,6 млн рублей (более 600 тысяч рублей в месяц). Годом ранее прибыль компании была ощутимо выше: в 2022 году ее деятельность принесла 44 млн рублей. По данным справочника РБК Компании, чистая прибыль в 2022 году составила 39,7 млн руб.

Фирма зарегистрирована с минимальным уставным капиталом в 10 тысяч рублей, который разбит между Реввой и собственностью организации. При значительных доходах в ней значится только один сотрудник. Компания занимается продюсированием различных шоу и мультфильмов, например «Колобанга».

По данным сервиса проверки контрагентов «Чекко», кроме съемочной компании «Войс Медиа» и вещательной «Войс Медиа Продакшн», у Реввы есть билетная компания «Билеткафе». По данным РБК Компании, в минувшие годы организация показывает только убытки в десятки тысяч рублей.

Кроме того, Ревва является учредителем ООО «Эйс Гейминг», организации, которая занимается созданием приложений в области дополненной и виртуальной реальности. В 2019 году фирма представила приложение AVATunes. Как пишет «Деловой Петербург», инвестиции в проект составили более 150 млн рублей. Приложение дополненной реальности позволяет где угодно посмотреть, как любимые герои — Михаил Галустян из Comedy Club или Крош из «Смешариков» — поют.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ревва

Как отмечает Telegram-канал Mash, «Эйс Гейминг» «приносит убытки с момента основания».

Летом 2022 года KP.RU сообщало, что в России у Реввы остаются активы. Forbes оценивал его заработки в РФ в $4,1 млн (почти 250 млн рублей), доходы приносила как фирма Voice Media, так и собственные выступления певца и юмориста.

Где сейчас Александр Ревва

В конце февраля комик уже не в первый раз покинул Россию. Вместе с женой Анжеликой он уехал отдыхать в Бразилию. Шоумен опубликовал в своих соцсетях серию фотографий с курорта.

Сейчас Ревва размещает в своих социальных сетях фотографии из столичного тренажерного зала. Поклонников он уверяет, что активно готовится к лету.

«Судя по всему, комик решил взять паузу в своей карьере. По неофициальной информации, Александр попал в черный список российского телевидения. На этом фоне в середине января артиста вырезали из популярного телешоу», — писал MK.RU.

Похожей точки зрения придерживается блогер Вадим Манукян. В своем Telegram-канале он предположил, что артист оказался в «непатриотичном» кейсе «отмены», в котором «на сегодня первые лица [Кристина] Орбакайте и Ревва».

«Их „отменяют“ под нажимом общественников не только из Москвы, но и региональных», — объяснил Манукян.

Читайте также:

«В Кремле убрали дочку Пугачевой»: кто смог «укротить» Примадонну и ее клан

Новый имидж? Что удлинили SHAMAN, как он стал Леголасом, новости 10 марта

«5 млн на лапу»: что известно о романе Давы и Краймбрери