«Заработал до переезда»: Калашникова поведала, на что Панин живет в Испании Модель Калашникова рассказала о возможных заработках Панина за границей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Панин

Модель и бывшая невеста Прохора Шаляпина рассказала, на что актер Алексей Панин живет в Испании. По ее мнению, которое она высказала в беседе с «МК», артист, как и другие уехавшие за границу звезды, сумел заработать какую-то сумму до переезда в Европу и сейчас живет на накопления.

Анна Калашникова практически является соседкой скандального актера, так как ее апартаменты находятся недалеко от городка, где поселился Панин. Там же, рассказала актриса, купили квартиры другие российские знаменитости, в том числе, Наталья Штурм, Дана Борисова и другие. Об актерской карьере Панина речи не идет, считает модель, так как русским артистам сложно найти работу, и остается единственный выход — заняться риелторским бизнесом.

Просто за границей русским артистам не так просто найти хорошую работу. Если устроиться надо быстро, то, как правило, это занятие риелторским бизнесом. А вообще сейчас многие кинулись в Дубае заниматься недвижимостью: продают, сдают и очень хорошо зарабатывают, — рассказала Калашникова.

Она добавила, что кто-то занялся недвижимостью и в Испании, так как в любом случае это выгодное занятие. Зарабатывать как артист Панин в Испании не сможет, так как там нет такого спроса на них, как, например, в Дубае.

Если мы говорим о каких-то спектаклях, концертах, то это максимум какие-то частные выступления, потому что там хоть и есть русское комьюнити, оно не настолько платежеспособно, как в том же Дубае, Монако, даже в Италии, — пояснила модель.

Калашникова добавила, что она не наблюдает в стране каждодневных фестивалей и концертов, основной доход там происходит через соцсети и риелторство. Как вариант — можно открыть небольшой ресторанчик, но у него будет низкая доходность из-за сезонности.

В Испании зимой делать нечего. Вот сейчас наступает декабрь — там все вымирает, — подытожила бывшая невеста Шаляпина.

Ранее киноактер Алексей Панин выразил негодование насчет того, что ему стали каждый день поступать угрозы и обвинения в проституции в связи с поддержкой Украины в ходе военной операции. По словам артиста, он рассчитывал, что в России его будут называть «военным политиком», а таких оскорблений удостоится его бывший коллега по фильму «Жмурки» Дмитрий Дюжев.