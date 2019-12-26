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Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сообщила своим поклонникам, что сломала руку.

Вывод сделан, больше торопить себя и время я не буду, — подписала модель фото с бандажом на руке. По её словам, ей придётся ходить с повязкой три недели. Костенко призвала...