Российская певица Зарифа Мгоян, известная под псевдонимом Зара, сообщила своим поклонникам, что записала совместный трек с французским актёром Жераром Депардье.
Готовим с моим дорогим другом Жераром Депардье кое-что интересное в новогодние праздники для вас, — написала под видео.
Судя по ролику, звёзды работают над кавером хита 70-х годов Parole parole.
Как ранее писал NEWS.ru, Зара показала поклонникам платье, в котором появится на Новый год. По её словам, выбор облегающего «металлического» наряда обусловлен символами наступающего года.
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