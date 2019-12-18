https://static.news.ru/photo/614c3fb0-2222-11ea-b2dd-fa163e074e61_660.jpg Зара Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Российская певица Зара показала поклонникам платье, в котором появится на Новый год. По её словам, выбор облегающего «металлического» наряда обусловлен символами наступающего года.

Видимо, в Новый год вместо ёлки буду я. А вы уже продумали, в чём встретите самый долгожданный праздник? Говорят, лучше выбрать что-то серебряное или графитовое. Именно эти цвета будут символами наступающего года, — говорится в сообщении артистки, размещённом на её странице в Instagram.

Сообщение Зара сопроводила серией фотографий в новогоднем наряде, который, похоже, надела поверх обнажённого тела. Поклонники сравнили серебристую сетку с кольчугой, и отметили, что в ней 36-летняя певица выглядит шикарно: «Платье очень подчёркивает Вашу изящную фигуру!», «Блестящая женщина!», «Бомбическая», «Какая Вы красавица!!! А платье просто сказка!!!!», «Русалочка», «Суперское платье, очень идёт».

Ранее NEWS.ru сообщал, что планами на Новый год поделилась с поклонниками российская актриса Кристина Асмус. По её словам, праздник, скорее всего, встретит дома в кругу семьи. Сообщение она сопроводила новой фотографией. Отметив красоту артистки, поклонники в комментариях обратили внимание, что Кристина очень худая и ей следует немного поправиться.