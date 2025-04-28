«Запомнился дух воинов»: Газманов о встречах с бойцами СВО Газманов признался, что в российских бойцах есть дух

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Олег Газманов

Российский певец и композитор Олег Газманов заявил, что в российских военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, живет дух. Так он в рамках просветительского марафона «Знание.Первые» охарактеризовал свои впечатления от выступлений в военных госпиталях и медицинских учреждениях, передает корреспондент NEWS.ru.

Что запомнилось….запомнился дух, которых живет в наших воинах, — коротко сказал Газманов.

Ранее депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов выразил мнение, что ведущему Ивану Урганту следует одуматься после исполнения израильской версии песни «Москва» Олега Газманова. По его словам, Урганта любили и уважали в РФ, но теперь он «переобувается», оскорбляя культуру страны.

Актриса Яна Поплавская также заявила, что выступление Урганта с песней Газманова является жалким зрелищем. Артистка назвала его исполнение глумлением над гимном российской столицы. Она также подчеркнула, что Ургант — «большой патриот, но другой родины».

До этого продюсер Сергей Дворцов заявил, что Газманов получает до 5 млн рублей за каждое свое выступление. По словам медиаменеджера, певца активно приглашают на патриотические концерты и городские праздники.