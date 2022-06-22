«Заплатит рублем»: юрист рассказал, что грозит Собчак за мошенничество Юрист Алешкин: Собчак заплатит пострадавшим компенсацию по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

После обвинений покупателей VIP-пакета авторского курса Ксения Собчак должна будет возместить пострадавшим компенсацию, если будет доказан факт передачи денег по делу о мошенничестве, заявил звездный юрист Алексей Алешкин. По его мнению, по уголовной статье известную журналистку преследовать не будут, пишет «ФедералПресс».

Собчак действительно может пострадать. В уголовное преследование я не верю, а вот заплатить рублем — самая реальная перспектива. Если потерпевшая сторона докажет факт передачи денег, а услуга окажется неоказанной, то такая сделка станет порочной для Собчак, наступит необходимость возместить, — пояснил Алешкин.

Ксения Собчак запустила авторский курс «Метод Собчак», покупатели VIP-пакета отдали за услугу от 300 тысяч до 600 тысяч рублей. Им пообещали личную встречу с журналисткой, доступы в чаты с эксклюзивным контентом и помощь в курировании проектов. Однако, как сообщает адвокат Екатерина Гордон, покупатели не получили обещанные услуги. Теперь пострадавшие требуют возмещения ущерба в размере 1,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что Собчак могут привлечь к уголовной ответственности за мошеннические действия, совершенные в составе организованной преступной группы. Заявление на нее написали покупатели ее авторского курса, которым не были оказаны обещанные услуги. Они направили письмо в Следственный комитет России.