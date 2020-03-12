https://static.news.ru/photo/2040dff0-646a-11ea-afab-fa163e074e61_660.jpg Юлия Высоцкая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Андрей Кончаловский рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся перед женитьбой на Юлии Высоцкой. По его словам, дед будущей супруги был против неравного брака. Кончаловский, который старше актрисы на 36 лет, вспомнил об этом в интервью в программе Дмитрия Быкова «ЖЗЛ — Жалкая замена литературы».

Дед Юли заплакал, когда узнал, что она выходит замуж за меня, а не за Егора. Тогда он просто ушёл на балкон, чтобы скрыть слезы. Такой вот замечательный человек был, — рассказал режиссёр.

Супруги в браке уже 22 года. Вопреки всеобщим ожиданиям, они не расстались и по сей день живут вместе, сохраняя трепетное отношение друг к другу. У них двое детей — дочь Мария и сын Пётр. В 2013 году в семье произошла беда. Дочь Маша попала в ДТП во Франции и с тех пор находится в коме. Состояние здоровья своей наследницы пара никак не комментирует.

Ранее Высоцкая поделилась в Instagram новым снимком повзрослевшего сына от режиссёра Андрея Кончаловского. Подписчики посоветовали матери подумать о карьере 16-летнего Петра. В комментарии к посту одна из подписчиц выразила мнение, что юноша просто создан для балета, писал NEWS.ru.