Актриса Мария Шукшина в своем Telegram-канале предположила, что певец Филипп Киркоров на концерте в дуэте с исполнительницей Жасмин спел песню в поддержку ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По ее словам, подписчица прислала видео, на котором артист в дуэте с Жасмин на сцене исполнил песню со словами: «Это мое личное дело, куда мне девать мое личное тело и чем наполнять мне свою душу...».

Сообщила мне об этом одна моя знакомая Катя Райская с просьбой предать огласке вопиющий факт нарушения закона о запрете пропаганды ЛГПТ и не дать этому так называемому «гимну свободе» распространиться, поскольку песня пошла в ротации на радио. <...> Эти люди из шоубиза сделали свой выбор. И хорошо. Они несут за него ответственность. Нам все равно, что они будут делать со своим телом. Но почему надо свой выбор бесконечно демонстрировать на публику?написала Шукшина.

Ранее Шукшина возмутилась, что служба опеки не обращает внимание на участников «голой» вечеринки, которую провела телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в столичном клубе Mutabor. Она поставила под сомнение моральные качества героев дискотеки, у которых есть дети.

Также телеведущая составила список участников вечеринки и предложила подписчикам направить свои сообщения в Роскомнадзор с требованием запретить показ этих персон на федеральном телевидении.

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