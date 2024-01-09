Шукшина: Киркоров записал гимн ЛГБТ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Мария Шукшина в своем Telegram-канале предположила, что певец Филипп Киркоров на концерте в дуэте с исполнительницей Жасмин спел песню в поддержку ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По ее словам, подписчица прислала видео, на котором артист в дуэте с Жасмин на сцене исполнил песню со словами: «Это мое личное дело, куда мне девать мое личное тело и чем наполнять мне свою душу...».

Сообщила мне об этом одна моя знакомая Катя Райская с просьбой предать огласке вопиющий факт нарушения закона о запрете пропаганды ЛГПТ и не дать этому так называемому «гимну свободе» распространиться, поскольку песня пошла в ротации на радио. <...> Эти люди из шоубиза сделали свой выбор. И хорошо. Они несут за него ответственность. Нам все равно, что они будут делать со своим телом. Но почему надо свой выбор бесконечно демонстрировать на публику? — написала Шукшина.

Ранее Шукшина возмутилась, что служба опеки не обращает внимание на участников «голой» вечеринки, которую провела телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в столичном клубе Mutabor. Она поставила под сомнение моральные качества героев дискотеки, у которых есть дети.

Также телеведущая составила список участников вечеринки и предложила подписчикам направить свои сообщения в Роскомнадзор с требованием запретить показ этих персон на федеральном телевидении.