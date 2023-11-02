Запашный рассказал об отношении к хейтерам и цирку без животных Эдгард Запашный: должна быть возможность «дотянуться» до хейтеров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эдгард Запашный во время дрессировки слонихи Эколь

Разнообразные обвинения от недоброжелателей только закаляют, рассказал в беседе с KP.RU знаменитый дрессировщик, народный артист РФ Эдгард Запашный. По его словам, от творческого тандема братьев Запашных хейт «отскакивает, как от Федора Емельяненко».

Хейт — он закаляет. Я знаю много людей с броней Федора Емельяненко. Его так хейтили! Особенно когда он проигрывал заключительные бои. Сразу все забывали его прошлые победы. Но я знаю, что от Федора отскакивает все это. И от нас тоже, — признался артист.

Комментируя появившуюся в интернете видеонарезку жестких моментов с репетиций Запашных, дрессировщик напомнил, что всегда найдутся люди, которые недовольны тем, что делают артисты. При этом Запашный высказал мнение, что у любого должна быть возможность «дотянуться» до хейтеров. По его словам, это должно повысить ответственность пользователей, с которыми можно было бы на равных пообщаться официально через суд, имея рычаги «наказать за клевету».

Комментируя инициативу о запрете цирков с животными, которую вынесли на рассмотрение Госдумы, Запашный отметил, что в случае ее реализации подобное заведение не будет иметь успеха. Он предложил авторам законопроекта самостоятельно попробовать создать цирк без животных на любой из 40 площадок страны.

Сделай цирк без животных, в любой форме, в какой ты хочешь, — с акробатами, гимнастами, клоунами, с кем угодно — у нас много артистов, можете взять независимых. Создайте проект, покатайте его по стране хотя бы полгода. Все закончится через два месяца, — высказал уверенность Эдгард Запашный.

Ранее дрессировщик заявил, что депутаты Госдумы от партии «Новые люди» своим законопроектом о запрете использования животных в цирке желают словить хайп травлей артистов. По словам Запашного, они хотят уничтожить российский цирк, а потом взяться за зоопарки.