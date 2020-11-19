Запашный признался, что перенёс коронавирус

https://static.news.ru/photo/6e7b56ac-2a01-11eb-9cd8-fa163e074e61_660.jpg Аскольд Запашный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Аскольд Запашный, которого накануне экстренно госпитализировали в больницу, признался, что до этого перенёс коронавирус. Вероятно, это и отразилось на состоянии его здоровья, считает худрук Большого Московского цирка.

Аскольда Запашного врачи отпустили уже на следующий день.

Коллапс случился. Уже лучше, спасибо. Скорее всего, побочные эффекты после COVID—19. Боялись, что тромб. Всё обошлось, — заявил дрессировщик журналу StarHit.

Состояние здоровья Аскольда Запашного на момент госпитализации оценивалось как средней тяжести. Его брат Эдгар сказал, что у худрука «скакануло давление».

Ранее NEWS.ru сообщал, что знаменитый дрессировщик, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный выписан из Первой Градской больницы. Источник отметил, что скоро Аскольд Запашный готов будет вернуться на манеж.