Запашный поделился впечатлениями от видеообращения Ефремова

https://static.news.ru/photo/bd5dae4a-ad2a-11ea-8629-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Московского цирка Эдгард Запашный рассказал, что буквально не узнал артиста Михаила Ефремова на видеозаписи с извинениями в адрес семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра, и общественности.

Запашный написал, что на записи он видит не знаменитого артиста Ефремова, а растерянного человека. Также дрессировщик выразил свои соболезнования семье водителя фургона Сергея Захарова, погибшего в результате аварии, которую спровоцировал актёр, сев за руль своего внедорожника пьяным.

На этом видео не артист Михаил Ефремов, а абсолютно растерянный человек Михаил Ефремов, — написал Запашный.

После смертельного ДТП Запашный уже упомянул Ефремова в своём Instagram. Он опубликовал две фотографии: на одной из них актёр пьёт, на второй — искорёженный фургон погибшего Сергея Захарова.

«Хочешь изменить мир — начни с человека в зеркале!» Майкл Джексон, — процитировал поп-идола директор цирка.

Как сообщал NEWS.ru ранее, актёр Михаил Ефремов записал видео с извинениями. Ефремов подчеркнул, что ему известно мнение многих о том, что артист попробует «отмазаться». Дочь российского актёра Михаила Ефремова Анна-Мария также обратилась к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Она призналась, что ей нелегко найти какие-то слова в качестве соболезнования.