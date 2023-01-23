Запашный прокомментировал скандал с маршем «Прощание славянки» в Монако Эдгард Запашный: «Прощание славянки» сыграли на фестивале в Монако из-за «технического сбоя»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Скандал с исполнением марша «Прощание славянки» на гала-шоу Международного циркового фестиваля в Монако набирает обороты, передают «Народные Новости». Дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что имел место «технический сбой» — военный оркестр мог быть не осведомлен о проукраинской позиции организаторов мероприятия и сыграть композицию без политического подтекста. Эксперт отметил, что таким образом инициаторы фестиваля могли «прощаться» с Россией, но против этой версии говорит то, что крупнейшая делегация на мероприятии была из Украины и исполнение советских песен только раздражало бы ее.

Очень трудно однозначно сказать, какую цель преследовали инициаторы фестиваля, когда зазвучал марш «Прощание славянки». И преследовали ли. Прощались ли они с нами таким образом? Неужели он использовали знаменитую композицию для того, чтобы до конца разорвать отношения с нами? <...> Я думаю, что это военный оркестр самостоятельно принял решение сыграть «Прощание славянки». Вряд ли там был какой-то политический подтекст, — объяснил Запашный.

Открытие ежегодного 45-го Международного циркового фестиваля прошло 20 января. Организаторы отказались приглашать российских артистов — вместо этого они позвали крупную украинскую делегацию и пригласили выступить украинского президента Владимира Зеленского. Также инициаторы фестиваля убрали российский флаг с церемонии открытия.

Дрессировщик Эдгард Запашный ранее рассказал, что к травмам во время работы в цирке привыкнуть невозможно, они случаются регулярно раз в месяц или раз в несколько месяцев. По его словам, некоторые артисты падают с большой высоты, кто-то получает увечья от животных, а у кого-то рвутся мышцы или сухожилия. Эксперт объяснил, что зритель ценит опасные трюки без страховки, для тренировки которых нужно подвергать себя регулярному риску.