Запашные представили новое шоу: фото с представления «Больше меньше»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большой Московский цирк представляет новогоднее цирковое шоу «Больше меньше»

В Большом Московском цирке с 16 декабря можно увидеть праздничное новогоднее представление «Больше меньше». В шоу принимают участие братья Запашные и их артисты — животные.

По сюжету представления на Землю прилетел забавный пришелец OFU. Ему предстоит спастись от агентов спецслужб, которые хотят его захватить, а также дождаться, пока за ним прилетят его соотечественники.

«Нам, землянам, окружающий нас мир кажется привычным, а некоторым — даже скучным. А какой Земля покажется существу, увидевшему её впервые? Над этим вопросом интересно будет поразмыслить и детям, и взрослым», — говорится в описании шоу.

Зрителей ждут сложнейшие акробатические трюки, яркие костюмы и впечатляющие световые и лазерные спецэффекты. В представлении принимают участие дрессированные животные Запашных.

Снимки с шоу «Больше меньше» — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.