«Их капитал — популярность»: отберут ли у Пугачевой и Галкина замок в Грязи

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В Госдуме в связи с новым законом предложили изъять в пользу государства дворец Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь. Что сейчас происходит с особняком, позволяет ли закон конфисковать его, где сейчас сами артисты?

Что предложили сделать с домом Пугачевой и Галкина

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев 19 февраля заявил, что новый закон о конфискации имущества у иноагентов позволяет изъять собственность Галкина. Такую меру парламентарий считает вполне оправданной.

«Их действия говорят о том, что они идут против своего народа и в прямом смысле потеряли право называться народными [артистами]. Потеряли это право быть любимыми народом, потому что их действия — это действия против своего же народа. Надо разбираться с этим законом. Надо попросить правоохранительные органы посмотреть, соответствуют ли этому закону их действия и возможны ли такие санкции. Если возможны, тогда, конечно, это надо делать», — заявил Гусев.

По словам депутата, потеря народной любви пугает таких людей гораздо больше, чем потеря материальных активов.

«Если вы говорите о людях публичных: Галкин, Пугачева, то их, конечно, больше всего пугают не имущественные потери, а потеря их влиятельности, потеря их популярности. Потому что главный их капитал — это их популярность. Как только их перестанут показывать по телевизору, у них популярность превратится в ноль», — считает Дмитрий Гусев.

Могут ли изъять дворец в деревне Грязь

Ранее MK.RU публиковал объяснения сенатора Владимира Полетаева о том, как будет действовать закон о конфискации имущества иноагентов. По его словам, речи об изъятии домов или другой недвижимости не идет — арест может быть наложен на замок в Грязи только в качестве обеспечительной меры «призванной предотвратить дальнейшее совершение преступлений путем недопущения использования имущества».

«Это значит, что условный Максим Галкин может не волноваться за судьбу своего замка в подмосковной деревне Грязь. Разумеется, при условии, что он не сдает его в аренду, а полученные деньги не тратит на нужды ВСУ или какой-нибудь запрещенной в России организации. А вот гонорары от выступлений, скажем, в Прибалтике, где пародист выкрикивает антироссийские лозунги, — да, гонорары можно будет конфисковать», — указывает MK.RU.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Что сейчас происходит с замком Пугачевой

В январе 2024 года с предложением конфисковать дворец стоимостью около миллиарда рублей выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Согласно выписке из Росреестра, единственным владельцем замка в деревне Грязь числится Максим Галкин.

В настоящее время замок в Грязи пустует — Алла Пугачева приезжала туда в свой последний визит в Россию. Тогда, по данным СМИ, она пыталась организовать продажу дома, однако покупателей найти не удалось. Новой информации о том, что происходит с дворцом, сейчас нет.

Где сейчас Пугачева и Галкин

Точное местонахождение Аллы Пугачевой и Максима Галкина вместе с их детьми в настоящее время неизвестно. По информации НТВ, супруги вернулись из Израиля на Кипр, куда переехали осенью 2023 года после начала боевых действий в Израиле.

Ближайший концерт Галкина должен состояться 20 февраля в Стокгольме.

Читайте также:

Путем мусоровоза: как Пугачева проникала в Грязь, что происходит у замка

Галкину срывают гастроли: почему не пустили на Бали, он в черном списке?

Ивлеева, SHAMAN, Галкин: кого из звезд «отменили» в конце 2023 года