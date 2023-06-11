Замок Галкина и Пугачевой арестован: фото брошенного особняка звезд

Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press

Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Подмосковный замок уехавших из России певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) арестован. Причиной ареста оставленного артистами особняка в деревне Грязь, как сообщают СМИ, стала неуплата налогов. Отмечается, что из-за этого строение нельзя продать или переписать на кого-либо.

Пугачева и Галкин покинули Россию сразу после объявления специальной военной операции на территории Украины. Год назад депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой заявил о необходимости конфисковать замок и заселить туда беженцев из Донбасса. По его мнению, это станет наказанием за «предательство» Галкина.

«С морально-нравственной точки зрения то, что это предатель, у меня не вызывает никаких сомнений. Это люди, которые не любят Россию и не понимают, что вообще происходит. Это такие приживальцы, к которым Галкин и относится, — живут там, где пахнет деньгами. Я бы поддержал идею переселить в его дом беженцев из Донбасса. Пусть Галкин радуется там, за пределами Российской Федерации», — высказался политик.

По его мнению, жители России и сами поддержат такое решение, поскольку на сегодняшний день они «озабочены поисками справедливости».

Фото замка Галкина и Пугачевой в деревне Грязь — в галерее NEWS.ru.

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