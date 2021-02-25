Физиономически другой: Шнуров сравнил образы Соловьёва в 2000-х и сейчас

https://static.news.ru/photo/a6260190-777e-11eb-8b7b-96000091f725_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв в 2000-х годах являлся совершенно другим человеком, считает генеральный продюсер RTVI, а также лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров. По словам музыканта, Соловьёв тогда по-другому выглядел и говорил, был «физиономически» другим.

И в какой-то момент наверняка он (Владимир Соловьёв. — NEWS.ru) стал в это играть, а потом он стал тем, кем он стал, и быть неискренним так долго и постоянно невозможно, — заявил Шнуров в эфире RTVI.

Он отметил, что произошедшее с Соловьёвым можно сравнить с сюжетом произведения японского писателя Абэ Кобо «Чужое лицо». Книга о том, как «маска прирастает» и человек превращается в заложника своей роли. Музыкант уверен, что однажды именно это и случилось с Соловьёвым.

Накануне Соловьёв заявил, что появившиеся в СМИ данные о его многомиллионной зарплате не соответствуют действительности. Он назвал обнародованные сведения слухами, которые запустили его недоброжелатели с целью провокации. Журналист дал понять, что его гонорары намного скромнее. Всё потому, что на передачи с его участием «ничего не выделяется» из бюджета, так как они имеют высокие рейтинги.

Ранее, как писал NEWS.ru, в СМИ появилась информация о зарплатах популярных медиаперсон. Лидером стал руководитель Клуба весёлых и находчивых (КВН) Александр Масляков с ежегодным заработком в 500 млн рублей. На второй строчке рейтинга — глава RT Маргарита Симоньян с годовым доходом в 250 млн. На третьем месте — Шейнин, зарабатывающий 100 млн в год. Четвёртую строчку занимает Андрей Малахов («Россия 1») со «скромными» 90 млн рублей и дополнительным доходом от собственного интернет-издания. Замыкает пятёрку Соловьёв, годовой доход которого оценён в 52 млн рублей.