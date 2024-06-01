«Залипаем»: Анастасия Макаревич о поколении артистов из TikTok Группа «Лицей» назвала TikTok редкой возможностью прямого контакта со зрителем

Фото: NEWS.ru

Группа «Лицей»

Бессменный лидер группы «Лицей» Анастасия Макаревич на вечеринке «Ретро FM» заявила корреспонденту NEWS.ru, что иногда «залипает» на роликах артистов из TikTok. По ее словам, эта соцсеть породила новую культуру.

Залипаем иногда на TikTok-артистах. Родилась какая-то своя, новая культура. Этим тоже надо заниматься, и уметь в этом деле быть заметным, интересным. Сейчас у людей есть возможности снимать, записывать, сразу делиться этим со зрителями, проверять, заходит — не заходит. Это очень важно, — отметила Анастасия Макаревич.

Участницы группы также подчеркнули, что новые артисты многое умеют в плане монтажа. Они начинают буквально с того, что ставят дома штатив, берут телефон и делают контент. На самом деле — это очень круто, подчеркнули девушки.

Анастасия Макаревич до сих пор продолжает выступать в составе группы «Лицей» на сборных концертах, корпоративах и ретровечеринках. Также она пишет песни для коллектива.

В 2023 году Макаревич стала участницей четвертого сезона музыкального шоу «Суперстар! Возвращение». По итогам первых выпусков певицу назвали одним из лидеров проекта. ﻿Однако к восьмому эфиру она набрала меньше всех баллов и покинула проект.