Актёр Михаил Боярский во время эпидемии коронавируса COVID-19 пытается осмыслить происходящее в последние месяцы на Земле. Об этом он рассказал своим поклонникам.
Реальная угроза, о которой раньше можно было прочитать разве что в фантастических книгах, меняет сознание людей, отметил он.
По его словам, он старается больше времени проводить с семьёй. Однако нахождение в квартире напоминает артисту пребывание пусть и в комфортабельной, но всё-таки в тюрьме.
Закончилась жизнь или только начинается... Я не понимаю пока ничего. Это настолько неожиданно, что рецепта, как существовать в изменившемся мире, я пока не нашёл, —
написалБоярский в Instagram.
Он также рассказал, что, «как и все нормальные люди», закупился солью и картошкой. Однако уточнил, что гречку брать не стал, так как предпочитает овсяную кашу. В случаях, когда необходимо сходить в магазин или аптеку, актёр надевает маску.
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Ранее NEWS.ru писал, что канадский и американский актёр Джим Керри решил отращивать бороду до тех пор, пока не закончится период карантина, введённого в связи с распространением коронавируса.
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