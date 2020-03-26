https://static.news.ru/photo/59f65246-6ea3-11ea-9b78-fa163e074e61_660.jpg Михаил Боярский Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актёр Михаил Боярский во время эпидемии коронавируса COVID-19 пытается осмыслить происходящее в последние месяцы на Земле. Об этом он рассказал своим поклонникам.

Реальная угроза, о которой раньше можно было прочитать разве что в фантастических книгах, меняет сознание людей, отметил он.

По его словам, он старается больше времени проводить с семьёй. Однако нахождение в квартире напоминает артисту пребывание пусть и в комфортабельной, но всё-таки в тюрьме.

Закончилась жизнь или только начинается... Я не понимаю пока ничего. Это настолько неожиданно, что рецепта, как существовать в изменившемся мире, я пока не нашёл, — написал Боярский в Instagram.

Он также рассказал, что, «как и все нормальные люди», закупился солью и картошкой. Однако уточнил, что гречку брать не стал, так как предпочитает овсяную кашу. В случаях, когда необходимо сходить в магазин или аптеку, актёр надевает маску.

Ранее NEWS.ru писал, что канадский и американский актёр Джим Керри решил отращивать бороду до тех пор, пока не закончится период карантина, введённого в связи с распространением коронавируса.