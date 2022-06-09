«Закрывайся, гадюшник, скорее»: оперный певец исполнил арию о Ельцин Центре

Фото: vk.com/moskalkov

Столичный оперный певец Сергей Москальков

Столичный оперный певец Сергей Москальков призвал закрыть Ельцин Центр, расположенный в Екатеринбурге. Свое негодование «либеральным гадюшником» он решил выразить через арию собственного сочинения на мотив песни «Прощание славянки».

Прекратить эту деятельность вражескую в образовании, науке, культуре, в книгоиздании. Они уже много лет издеваются над нами, — сказал Москальков.

Ранее кинорежиссер Никита Михалков призвал признать Ельцин Центр иноагентом.По его мнению, учреждение вредит общественности не меньше радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента).