Столичный оперный певец Сергей Москальков призвал закрыть Ельцин Центр, расположенный в Екатеринбурге. Свое негодование «либеральным гадюшником» он решил выразить через арию собственного сочинения на мотив песни «Прощание славянки».
Прекратить эту деятельность вражескую в образовании, науке, культуре, в книгоиздании. Они уже много лет издеваются над нами, — сказал Москальков.
Ранее кинорежиссер Никита Михалков призвал признать Ельцин Центр иноагентом.По его мнению, учреждение вредит общественности не меньше радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента).