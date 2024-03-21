«Заказная история»: Брутян отреагировала на новость о задержании отца Брутян назвала ложной информацией новость о задержании отца

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Зепюр Брутян

Жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян назвала ложной информацией и «небылицей» новость о задержании своего отца Аршака Брутяна за организацию нелегального казино, пишет StarHit. Актриса заявила, что «это заказная история», и предположила, что «кто-то» захотел опорочить честь ее семьи.

Это заказная история. Ложная информация! Кому-то не дает покоя тот факт, что у нас спокойная, счастливая жизнь. Кто-то хочет опорочить честь нашей прекрасной семьи. Я понимаю, откуда ноги растут и кому нужно распускать про нас небылицы в информационном поле, — сказала актриса в беседе с изданием.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что накануне вечером полиция нагрянула в обычную квартиру на шестом этаже многоэтажки на улице 1-й Новокузьминской. Там, как оказалось, 57-летний Аршак Брутян и двое его подельников установили восемь игровых автоматов. По данным канала, все трое задержаны, их деятельность подпадает под статью о незаконной организации азартных игр. В настоящее время проводится проверка, тестю Прилучного может грозить шесть лет колонии.

Осенью 2023 года SHOT сообщал, что Аршак Брутян задолжал налоговой более 200 тысяч рублей. Канал отмечал, что мужчина не погасил задолженность перед ФНС и скрывался за границей.

Как пояснял SHOT, Брутян 10 лет назад открыл ИП для ресторанного бизнеса и розничной торговли. Спустя шесть лет, утверждал канал, предприятие закрылось, и он начал запускать рестораны кавказской кухни в Европе, при этом долг по закрытому ИП в России с каждым разом увеличивался из-за пени. В то же время SHOT уточнял, что Брутян успешно развивает сеть ресторанов в Испании, год назад он открыл новые заведения в Барселоне и Мадриде.