https://static.news.ru/photo/0fd92e36-4fe5-11ea-b358-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская вышла к журналистам после сильного приступа кашля, который прервал её интервью. Звезда рассказала, что причиной инцидента стала аллергия на профессиональный дым.

По её словам, во время сольных выступлений его использование исключено, однако при сборных концертах организаторы сами принимают такие решения. Представители СМИ спросили у артистки, какой самый курьёзный случай на День святого Валентина с ней случался.

Вот сейчас чем не курьёзный? Я закашлялась и кирдык, — ответила она.

Лолита отметила, что такой сильный приступ случается с ней впервые. Как правило, в подобных случаях помогала одна таблетка, передаёт «КП-Екатеринбург».

Как писал NEWS.ru, Милявская не смогла поговорить с журналистами после своего концерта. У артистки начался приступ кашля. Она не дошла до гримёрки и была вынуждена несколько минут сидеть на ступеньках, ожидая облегчения.