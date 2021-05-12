«Заигралась в красотку»: в Сети осудили Стриженову за фильтры

https://static.news.ru/photo/7982dd4a-b3bd-11eb-95a0-96000091f725_660.jpg Екатерина Стриженова Фото: instagram.com/strizhenovae

Екатерина Стриженова решила поделиться со своими поклонниками видео с отдыха в Крыму. Однако вместо восторженных комментариев на телеведущую обрушилась критика. Большинство подписчиков отметили, что из-за фильтров она на себя не похожа, пишет «Экспресс газета».

Море холодное, пока никто не купается, но зато есть солнце. Прекрасно. Солнечный привет вам всем! — подписала она ролик на своей странице в Instagram.

В кадре Стриженова стоит в белом махровом халате на фоне бассейна. Она улыбается, при этом глаза телеведущей очень странно попеременно зажмуриваются. По мнению подписчиков, ведущая заигралась в красотку, её уже сложно узнать.

«Что-то Вы совсем на себя не похожи. Я не про загар», «Фильтра многовато. Все заигрались и считают, что реально так выглядят», «Ну и фильтр, глаз открыт и закрыт по очереди. Будьте естественны — это честно и натурально», «На себя не похожа ни внешне, ни голосом. Заигралась в красотку», «Да, личико не Стриженовой, нет той изюминки», написали подписчики.

Ранее поклонники раскритиковали балерину Анастасию Волочкову. Они выразили недовольство тем, что танцовщица хвастливо, чересчур напоказ выставляет свою личную жизнь. Другие и вовсе обвинили её в неразборчивости, задавшись вопросом, как именно она отрабатывает поездку на Мальдивы с очередным поклонником по имени Олег.