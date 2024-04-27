«Захотят отобрать нажитое — это пофиг»: Пугачева о слухах вокруг нее Пугачева назвала «страшилками» слухи вокруг статуса иноагента для нее

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Алла Пугачева

Певицу Аллу Пугачеву не беспокоят призывы внести ее в список иноагентов и конфисковать имущество, рассказал музыкальный критик Артемий Троицкий (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В беседе с ним Примадонна назвала эти слухи «страшилками» и заявила, что ее «история завораживает, а не вещички», пишет «7Дней.ru».

Ты знаешь, почему мне абсолютно безразличны все эти страшилки, что они на меня напускают: иноагентство, конфискации, угрозы все эти? Почему я не реагирую? Да потому, что для меня гораздо важнее, что они мне пишут потрясающую биографию. Это какая же драма жизни — только фильмы снимать… А захотят отобрать нажитое — это пофиг. Меня история завораживает, а не вещички, — цитирует Пугачеву Троицкий после ее 75-летия, которое он посетил.

Ранее стало известно, что шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подал кассационную жалобу в суд из-за отказа исключить его из реестра иноагентов. Его обращение рассмотрит Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Адвокат Сергей Жорин, комментируя жалобу Галкина, заявил, что у шоумена могут возникнуть проблемы из-за подачи жалобы в российский суд с требованием снять статус иноагента. По его словам, влиятельный чиновник или какое-то должностное лицо может создать дополнительные сложности юмористу из-за обиды.