71-летняя российская певица Ирина Понаровская на YouTube-шоу «Света вокруг света» рассказала, что в возрасте 24 лет едва не умерла из-за отказа почек после жесткой диеты. Исполнительница призналась, что перестала есть, потому что врачи сообщили родителям о ее лишнем весе. Понаровская отметила, что следит за фигурой до сих пор: она не ест мясо и практикует голодание, которое иногда может продолжаться 30 дней.

Я болела очень серьезно. В 24 года я поняла цену всему. На весы встало «либо жить, либо не жить». Почки отказали. Диета, худела. Захотелось быть красивой. Конечно, начала неправильно это делать. Перестала есть, какие-то лекарства глотала, которые какая-то тетенька посоветовала... Во мне было 78 килограммов в 13 лет. Я была большая, — сообщила Понаровская.

Ранее сообщалось, что в 1979 году во время гастролей в Кургане певица вышла за кулисы и потеряла сознание. У нее отказали почки, и наступила клиническая смерть. Позднее, после ухода со сцены, артистка перенесла микроинсульт.

По словам певицы, в период восстановления она полгода ходила в ходунках и пыталась вернуть чувствительность лица, одна сторона которого не работала. Также артистка оглохла на одно ухо. Понаровская подчеркнула, что не афишировала свою болезнь, поэтому многие думали, что она живет за границей.

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