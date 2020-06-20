Захарова открыла купальный сезон в пруду с пиявками

https://static.news.ru/photo/002aff1e-b2b4-11ea-ba52-fa163e074e61_660.jpg Елена Захарова Фото: City News Moskva/Global Look Press

Актриса Елена Захарова сообщила о собственном открытии купального сезона. Звезда картин «Два берега», «Прощаться не будем», «Кадетство» сейчас проводит время на даче.

Актриса уточнила, что, конечно, мечтает о море, но в жару вполне можно охладиться даже в «пруду с пиявками». На фоне водоёма 44-летняя Захарова снялась в лёгкой футболке и коротких шортиках, чем вызвала восхищение поклонников.

Ура! Купальный сезон открыт! В такую погоду даже в пруду с пиявками можно немного охладиться, а о море продолжаем мечтать, — подписала фото актриса.

Фанаты Захаровой осыпали звезду сериалов комплиментами. Одни сравнили её с русалкой, другие отметили, что на фоне такого великолепного пейзажа актриса смотрится «сногсшибательно».

Господи! Какая богиня! Увидел бы вживую, то прошептал: «Аврора», — признался в тёплых чувствах ещё один поклонник.

Актриса десять лет назад вышла замуж за бизнесмена Сергея Мамотова, в браке у неё родилась дочь, которая не прожила и года, умерев от вирусной инфекции. С мужем Захарова развелась, а три года назад она снова стала мамой и воспитывает дочку.

О личной жизни Захарова не любит говорить. Ребёнка на публике не показывает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Елена Захарова во время спектакля в шутку напомнила своему сценическому партнёру Марату Башарову о его тяжёлых отношениях с женщинами. Актёр избивал девушек и жён.