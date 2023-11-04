Зачем Пугачева ездит в Россию: сколько раз была после СВО, к кому приезжала

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Алла Пугачева

После начала российской военной операции на Украине народная артистка Алла Пугачева покинула РФ, однако несколько раз возвращалась на родину. Зачем она это делала, как долго длились визиты?

Когда Пугачева первый раз вернулась в Россию

3 сентября 2022 года Пугачева приехала на церемонию прощания с президентом СССР Михаилом Горбачевым. Она возложила цветы и покинула мероприятие. Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой.

После этого в своих соцсетях она написала, что вместе со смертью политика ушла эпоха свободы. По словам Пугачевой, при правлении Горбачева Россия не была «империей зла», а люди не боялись за будущее своих детей.

«Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть „империей зла“ для всего мира и исчез страх за будущее своих детей», — заявила тогда Пугачева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева приехала на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Зачем Пугачева приезжала во второй раз

В мае 2023 года Примадонна приехала на похороны модельера Валентина Юдашкина. Она специально вернулась из Израиля в Россию, чтобы попрощаться со своим давним другом. Артистка Лайма Вайкуле рассказала, что Примадонна была серьезно настроена на поездку.

«Мне Алла позавчера сказала, что летит на похороны к Валентину Юдашкину. Она говорила: «Валя приезжал ко мне совсем больной пару недель назад. Я сейчас что, не поеду к нему на похороны?» — сообщила тогда Вайкуле.

Состояние певицы, прибывшей на панихиду и похороны, встревожило ее поклонников. Они отметили, что певица «еле ходит» и, пройдя пару метров, тут же опирается то на помощницу, то на охранника. Всю гражданскую панихиду Примадонна находилась в первом ряду возле гроба рядом с дочерью, вдовой и матерью Юдашкина.

После церемонии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поцеловал руку Пугачевой, с которой встретился на похоронах модельера. Представитель Кремля на церемонии прощания сначала подошел к семье и близким Юдашкина, обнял его вдову Марину и сказал несколько слов матери дизайнера, а после этого подошел к Примадонне.

«Как вы? Я очень рад вас видеть», — сказал тогда Песков Пугачевой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Алла Пугачева перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище

Почему Пугачева приехала 2 ноября 2023 года

Певица может посетить церемонию прощания с дирижером и художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрием Темиркановым.

СМИ напоминают, что Пугачева поддерживала молодежь, помогая фонду «Талант и успех» и Международному фонду культурных инициатив. Отношения Примадонны и Темирканова не были близкими, однако благотворительная деятельность дала им толчок в развитии приятельских отношений — певица относилась с большим уважением к таланту дирижера.

О причинах возвращения Пугачевой в Россию ни близкие, ни официальные представители не сообщали. Сама артистка не давала комментариев на этот счет. По неофициальным данным, во время визита Пугачева хочет составить дополнительное завещание и забрать все документы на детей, необходимые для завершения процесса переезда на Кипр.

Сообщалось, что Пугачева завещала все свое имущество своим младшим детям, но владельцем замка в деревне Грязь по-прежнему является Максим Галкин (внесен Минюстом в список иноагентов). Предположительно, певице нужно обсудить с нотариусом вопросы, связанные с наследованием Лизой и Гарри этого замка.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Что говорят о визитах Пугачевой

Новости о возвращении Примадонны пользователи Сети воспринимают неоднозначно, некоторые реагируют на приезд артистки саркастично, предполагая, что артистка приехала «забрать пенсию».

Часть пользователей считает, что Пугачевой нечего делать в России. Комментаторы также неоднократно отмечали угасший интерес к персоне артистки.

Среди россиян находятся и те, кто рад каждому возвращению певицы. Кроме того, в комментариях ругают супруга Примадонны за то, что он не смог обеспечить ей спокойную и безбедную жизнь.

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