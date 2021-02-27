«Забываю вынуть ложечку»: Галкин показал, чем занимается воскресным утром

https://static.news.ru/photo/0f014970-79e8-11eb-b106-96000091f725_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российский юморист Максим Галкин рассказал подписчикам, как проводит утро. Артист записал в сторис, где пьёт кофе, однако телеведущий «забывает вынуть ложечку» из чашки.

Хорошо, воскресенье, встал с утра. Никуда не надо спешить. Мне, правда, и в субботу некуда было спешить. Всегда забываю вынуть ложечку [из чашки] — это у нас отечественное, традиционное <...> Выпил чашечку кофе, — рассказал пародист на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

maxgalkinru/instagram.com

До этого интернет-пользователи восхитились трогательным видео, на котором сын певицы Аллы Пугачёвой и шоумена Максима Галкина Гарри дарит маме букет цветов. Кадры были сняты в особняке звёздной четы в подмосковной деревне Грязь. В ролике, обнародованном в фан-аккаунте двойняшек Гарри и Лизы Галкиных, восьмилетний мальчик предстаёт в элегантном образе юного джентльмена.

В этом году Лизе и Гарри Галкиным исполнится по восемь лет. Они закончат первый класс в одной из элитных московских школ. Дети делают успехи в музыке и иностранных языках. Фанаты Пугачёвой не раз отмечали раскованность и таланты детей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шоумен Максим Галкин обнародовал фотографию подарка ко Дню защитника Отечества, который его супруга певица Алла Пугачёва и их дочь Лиза сделали мужской половине семьи. Этим презентом оказались рубашки для юмориста и юного Гарри.