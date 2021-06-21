Заболевший COVID-19 музыкант Кузьмин перестал выходить на связь

Госпитализированный с COVID-19 музыкант Владимир Кузьмин перестал выходить на связь с братом Александром. Несмотря на конфликты, до недавнего времени родственник получал сведения о состоянии здоровья исполнителя, сообщил Александр «Собеседнику».

Информацию о Володе я получал от наших общих родных. Например, от племянника по имени Александр. <...> Сегодня он никакой информации не передал. Это меня пугает. Доступ к брату запрещён, мне не дают никаких его телефонов, — рассказал брат известного музыканта.

В то же время он заявил, что родные люди всегда чувствуют друг друга даже на огромном расстоянии — никакого дурного предчувствия у Александра сейчас нет. Брат исполнителя надеется, что всё будет хорошо, а болезнь — очередное испытание, которое дал Бог, чтобы его пройти.