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Заболевший коронавирусом Светлаков рассказал о своём состоянии

23:09, 11 ноября 2020
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Российский шоумен и юморист Сергей Светлаков рассказал о своём состоянии после того, как попал в больницу с COVID-19.

Светлаков признался, что ему диагностировали поражение лёгких, а до этого у бывшего игрока КВН из команды «Уральские пельмени» поднялась температура и ему пришлось лечь в стационар на терапию.

Глобально всё под контролем. Спасибо, — сказал Светлаков РИА Новости.

Юморист попал в больницу 11 ноября. После осмотра врачи решили срочно перевести юмориста в другую больницу, где условия для лечения коронавируса значительно лучше. При этом инсайдер утверждает, что компьютерная томография показала у Светлакова поражение лёгких.

Как писал NEWS.ru, доктор Мясников заявил о беспомощности «белого человека» перед COVID-19.

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