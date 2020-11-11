Заболевший коронавирусом Светлаков рассказал о своём состоянии

https://static.news.ru/photo/99265638-245a-11eb-849f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Российский шоумен и юморист Сергей Светлаков рассказал о своём состоянии после того, как попал в больницу с COVID-19.

Светлаков признался, что ему диагностировали поражение лёгких, а до этого у бывшего игрока КВН из команды «Уральские пельмени» поднялась температура и ему пришлось лечь в стационар на терапию.

Глобально всё под контролем. Спасибо, — сказал Светлаков РИА Новости.

Юморист попал в больницу 11 ноября. После осмотра врачи решили срочно перевести юмориста в другую больницу, где условия для лечения коронавируса значительно лучше. При этом инсайдер утверждает, что компьютерная томография показала у Светлакова поражение лёгких.

Как писал NEWS.ru, доктор Мясников заявил о беспомощности «белого человека» перед COVID-19.