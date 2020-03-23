Актриса Ольга Куриленко, которая заразилась коронавирусом нового типа, находится на карантине вместе с четырёхлетним сыном.
По её словам, в первую неделю она чувствовала себя очень плохо из-за слабости и высокой температуры. Звезда кино спала по 12–16 часов в стуки.
Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. На второй неделе температура полностью ушла, и появился лёгкий кашель. Усталость осталась, — поделилась она.
Актриса заверила поклонников, что сейчас у неё всё хорошо — теперь она просто наслаждается карантином, который дал ей возможность «поразмышлять о многих вещах» и провести время с сыном.
Куриленко рассказала, что во время болезни за ребёнком присматривала няня. Однако мальчик находился рядом с мамой, которая старалась как можно реже целовать и обнимать его.
Но всё-таки делала это время от времени. Ведь ребёнок нуждается в маме и объятиях, — отметила актриса.
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Happy Motherâs Day! #mothersday P.S. I have completely recovered To recapitulate: For one week I felt pretty bad and was mostly in bed, sleeping, with high fever and strong headache. The second week, the fever was gone but some light cough appeared and I felt very tired. By the end of the second week I felt totally fine. Cough is almost gone although I still cough in the mornings but then it completely goes away for the day! Iâm fine! And now Iâm just enjoying this time to reflect on many things and spend my time with my son. Ð¯ Ð´ÑÐ¼Ð°Ñ Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÑÑÑ Ð²ÑÐ·Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð²ÐµÐ»Ð°. ÐÐ¾ÑÐ¾ÑÐºÐ¾ Ð¾ ÑÐµÑÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¸: Ð Ð¿ÐµÑÐ²ÑÑ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ Ð¼Ð½Ðµ Ð±ÑÐ»Ð¾ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾ Ð¸ Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÐ¸ Ð²ÑÐµ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ Ð»ÐµÐ¶Ð°Ð»Ð° Ñ Ð²ÑÑÐ¾ÐºÐ¾Ð¹ ÑÐµÐ¼Ð¿ÐµÑÐ°ÑÑÑÐ¾Ð¹ Ð¸ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ¿Ð°Ð»Ð°. Ð¯ ÑÐ¿Ð°Ð»Ð° 12 ÑÐ°ÑÐ¾Ð² Ð·Ð° Ð½Ð¾ÑÑ Ð¸ Ð¿Ð¾ÑÐ¾Ð¼ ÐµÑÑ ÑÐ°ÑÐ° 3-4 Ð´Ð½ÑÐ¼!!! ÐÐ¾Ð´Ð½ÑÑÑÑÑ Ð±ÑÐ»Ð¾ ÑÑÐ¶ÐµÐ»Ð¾. Ð£ÑÑÐ°Ð»Ð¾ÑÑÑ ÑÑÐ¼Ð°ÑÑÐµÐ´ÑÐ°Ñ. ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð²Ð½Ð°Ñ Ð±Ð¾Ð»Ñ Ð´Ð¸ÐºÐ°Ñ. ÐÐ¾ Ð²ÑÐ¾ÑÑÑ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ ÑÐµÐ¼Ð¿ÐµÑÐ°ÑÑÑÐ° Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÑÑÑ ÑÑÐ»Ð° Ð¸ Ð¿Ð¾ÑÐ²Ð¸Ð»ÑÑ Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¸Ð¹ ÐºÐ°ÑÐµÐ»Ñ. Ð£ÑÑÐ°Ð»Ð¾ÑÑÑ Ð¾ÑÑÐ°Ð»Ð°ÑÑ. Ð¢ÐµÐ¿ÐµÑÑ Ð¿ÑÐ°ÐºÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¸ Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐºÐ¸Ñ ÑÐ¸Ð¼Ð¿ÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð² Ð½ÐµÑ. Ð¢Ð¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð½ÐµÐ¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ°ÑÐµÐ»Ñ ÐµÑÑÑ Ð¿Ð¾ ÑÑÑÐ°Ð¼, Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾ÑÐ¾Ð¼ Ð¾Ð½ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÑÑÑ ÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð½Ð° Ð²ÐµÑÑ Ð´ÐµÐ½Ñ. Ð¢ÐµÐ¿ÐµÑÑ Ñ Ð½Ð°ÑÐ»Ð°Ð¶Ð´Ð°ÑÑÑ Ð¾ÑÐ´ÑÑ Ð¾Ð¼ Ð¸ Ð¿ÑÐ¾Ð²Ð¾Ð¶Ñ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ Ñ ÑÑÐ½Ð¾Ð¼. ÐÐµÑÐ¶Ð¸ÑÐµÑÑ!!! #coronavirus #ÐºÐ¾ÑÐ¾Ð½Ð°Ð²Ð¸ÑÑÑ
Как писал NEWS.ru, Куриленко рассталась с возлюбленным спустя несколько дней после того, как узнала о том, что заразилась коронавирусом нового типа. Как рассказали журналистам близкие к окружению артистки источники, болезнь никак не связана с разрывом отношений.
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