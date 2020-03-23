https://static.news.ru/photo/076ed68a-6cfd-11ea-9e69-fa163e074e61_660.jpg Ольга Куриленко Фото: Prensa Internacional/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актриса Ольга Куриленко, которая заразилась коронавирусом нового типа, находится на карантине вместе с четырёхлетним сыном.

По её словам, в первую неделю она чувствовала себя очень плохо из-за слабости и высокой температуры. Звезда кино спала по 12–16 часов в стуки.

Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. На второй неделе температура полностью ушла, и появился лёгкий кашель. Усталость осталась, — поделилась она.

Актриса заверила поклонников, что сейчас у неё всё хорошо — теперь она просто наслаждается карантином, который дал ей возможность «поразмышлять о многих вещах» и провести время с сыном.

Куриленко рассказала, что во время болезни за ребёнком присматривала няня. Однако мальчик находился рядом с мамой, которая старалась как можно реже целовать и обнимать его.

Но всё-таки делала это время от времени. Ведь ребёнок нуждается в маме и объятиях, — отметила актриса.

Как писал NEWS.ru, Куриленко рассталась с возлюбленным спустя несколько дней после того, как узнала о том, что заразилась коронавирусом нового типа. Как рассказали журналистам близкие к окружению артистки источники, болезнь никак не связана с разрывом отношений.