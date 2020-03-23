Ольга Куриленко Ольга Куриленко Фото: Prensa Internacional/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актриса Ольга Куриленко, которая заразилась коронавирусом нового типа, находится на карантине вместе с четырёхлетним сыном.

По её словам, в первую неделю она чувствовала себя очень плохо из-за слабости и высокой температуры. Звезда кино спала по 12–16 часов в стуки.

Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. На второй неделе температура полностью ушла, и появился лёгкий кашель. Усталость осталась, — поделилась она.

Актриса заверила поклонников, что сейчас у неё всё хорошо — теперь она просто наслаждается карантином, который дал ей возможность «поразмышлять о многих вещах» и провести время с сыном.

Куриленко рассказала, что во время болезни за ребёнком присматривала няня. Однако мальчик находился рядом с мамой, которая старалась как можно реже целовать и обнимать его.

Но всё-таки делала это время от времени. Ведь ребёнок нуждается в маме и объятиях, — отметила актриса.

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Happy Motherâs Day! #mothersday P.S. I have completely recovered To recapitulate: For one week I felt pretty bad and was mostly in bed, sleeping, with high fever and strong headache. The second week, the fever was gone but some light cough appeared and I felt very tired. By the end of the second week I felt totally fine. Cough is almost gone although I still cough in the mornings but then it completely goes away for the day! Iâm fine! And now Iâm just enjoying this time to reflect on many things and spend my time with my son. Ð¯ Ð´ÑÐ¼Ð°Ñ Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÑÑÑ Ð²ÑÐ·Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð²ÐµÐ»Ð°. ÐÐ¾ÑÐ¾ÑÐºÐ¾ Ð¾ ÑÐµÑÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¸: Ð Ð¿ÐµÑÐ²ÑÑ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ Ð¼Ð½Ðµ Ð±ÑÐ»Ð¾ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð¿Ð»Ð¾ÑÐ¾ Ð¸ Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÐ¸ Ð²ÑÐµ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ Ð»ÐµÐ¶Ð°Ð»Ð° Ñ Ð²ÑÑÐ¾ÐºÐ¾Ð¹ ÑÐµÐ¼Ð¿ÐµÑÐ°ÑÑÑÐ¾Ð¹ Ð¸ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ¿Ð°Ð»Ð°. Ð¯ ÑÐ¿Ð°Ð»Ð° 12 ÑÐ°ÑÐ¾Ð² Ð·Ð° Ð½Ð¾ÑÑ Ð¸ Ð¿Ð¾ÑÐ¾Ð¼ ÐµÑÑ ÑÐ°ÑÐ° 3-4 Ð´Ð½ÑÐ¼!!! ÐÐ¾Ð´Ð½ÑÑÑÑÑ Ð±ÑÐ»Ð¾ ÑÑÐ¶ÐµÐ»Ð¾. Ð£ÑÑÐ°Ð»Ð¾ÑÑÑ ÑÑÐ¼Ð°ÑÑÐµÐ´ÑÐ°Ñ. ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð²Ð½Ð°Ñ Ð±Ð¾Ð»Ñ Ð´Ð¸ÐºÐ°Ñ. ÐÐ¾ Ð²ÑÐ¾ÑÑÑ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ ÑÐµÐ¼Ð¿ÐµÑÐ°ÑÑÑÐ° Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÑÑÑ ÑÑÐ»Ð° Ð¸ Ð¿Ð¾ÑÐ²Ð¸Ð»ÑÑ Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¸Ð¹ ÐºÐ°ÑÐµÐ»Ñ. Ð£ÑÑÐ°Ð»Ð¾ÑÑÑ Ð¾ÑÑÐ°Ð»Ð°ÑÑ. Ð¢ÐµÐ¿ÐµÑÑ Ð¿ÑÐ°ÐºÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¸ Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐºÐ¸Ñ ÑÐ¸Ð¼Ð¿ÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð² Ð½ÐµÑ. Ð¢Ð¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð½ÐµÐ¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ°ÑÐµÐ»Ñ ÐµÑÑÑ Ð¿Ð¾ ÑÑÑÐ°Ð¼, Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾ÑÐ¾Ð¼ Ð¾Ð½ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÑÑÑ ÑÑÐ¾Ð´Ð¸Ñ Ð½Ð° Ð²ÐµÑÑ Ð´ÐµÐ½Ñ. Ð¢ÐµÐ¿ÐµÑÑ Ñ Ð½Ð°ÑÐ»Ð°Ð¶Ð´Ð°ÑÑÑ Ð¾ÑÐ´ÑÑÐ¾Ð¼ Ð¸ Ð¿ÑÐ¾Ð²Ð¾Ð¶Ñ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ Ñ ÑÑÐ½Ð¾Ð¼. ÐÐµÑÐ¶Ð¸ÑÐµÑÑ!!! #coronavirus #ÐºÐ¾ÑÐ¾Ð½Ð°Ð²Ð¸ÑÑÑ

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Как писал NEWS.ru, Куриленко рассталась с возлюбленным спустя несколько дней после того, как узнала о том, что заразилась коронавирусом нового типа. Как рассказали журналистам близкие к окружению артистки источники, болезнь никак не связана с разрывом отношений.

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