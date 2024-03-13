«Забегают и что?»: Лолита об отношениях с женатыми мужчинами Лолита раскритиковала идею отношений с женатыми мужчинами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская критически отозвалась об идее строить отношения с женатыми мужчинами. На пресс-завтраке телеканала «МУЗ-ТВ» артистка заявила, что слишком любит себя, чтобы терпеть такое неуважение, передает корреспондент NEWS.ru.

Мне нужен человек зрелый. <...> А это [женатые мужчины] паразиты. Он с женой, а ты что? К тебе забегают и что? Я себя слишком люблю, чтобы из-за какого-то... сидеть дома и блюсти ему верность. <...> Это надо себя очень не любить, чтобы верить еще в обещания «обязательно от нее уйду, на тебе женюсь». Не, это не моя история, — высказалась певица.

Лолита уточнила, что сейчас ее сердце свободно и ей не хочется отношений «чтобы было», к тому же в ее окружении нет такого человека, с которым ей бы захотелось закрутить роман. Тогда журналисты спросили Лолиту, не рассматривает ли она в качестве возможного партнера певца Александра Серова.

Однако артистка категорически отвергла его кандидатуру. Лолита рассказала, что Серов ей очень нравится, но она относится к нему только как к другу. Вообще, продолжила артистка, коллеги не представляют для нее сексуального интереса и априори выглядят чужими мужьями. Это автоматически делает отношения с ними невозможными, подчеркнула певица.