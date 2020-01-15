https://static.news.ru/photo/72581048-3827-11ea-ba76-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Родственники актрисы Нины Дорошиной, получившей известность после фильма «Любовь и голуби», ополчились на её мужа Сергея Гармаша. Всё дело в том, что актёр пообещал установить памятник на могиле звезды, но до сих пор не сдержал обещание.

Мы его за язык не тянули. Он сказал, что отыграет с коллегами спектакль, посвящённый Нине Михайловне, а собранные деньги пойдут на памятник. Честно, мы хотели обычный ставить. Но та сторона возмутилась, мол, как так? Это же народная артистка! Что в итоге? Тишина, — рассказала StarHit супруга брата Дорошиной Лариса.

Солидарна с ней и племянница артистки Олеся. Она посетовала на то, что Гармаш редко выходит на связь с семьёй Дорошиной, поскольку постоянно находится на гастролях. Пока же близкие звезды определяются с тем, как должно выглядеть надгробие. По их словам, никаких монументов на месте захоронения возводить не планируется. Скорее всего, это будет небольшой памятник из хорошего камня с красивой надписью. Что касается обещания Гармаша, то на это, по всей видимости, родственники звезды не рассчитывают.

Что сказать, если сдержит слово — хорошо, нет — справимся своими силами! — подчеркнули родные знаменитой актрисы.

Дорошина умерла 21 апреля 2018 года в столичной квартире в полном одиночестве. На крики женщины прибежал её сосед. Судя по количеству вызовов скорой помощи, актриса плохо себя чувствовала уже в течение месяца, однако от госпитализации наотрез отказалась. Звезду похоронили на Пятницком кладбище в Москве, писал NEWS.ru.