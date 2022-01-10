«За ваши деньги»: фанаты Волочковой заподозрили альфонса в её ухажёре

Фанаты Анастасии Волочковой заподозрили в её новом ухажёре альфонса. Балерина постоянно публикует в Instagram фото и видео со своим новым избранником, но это вызывает у поклонников артистки одно разочарование.

Своего нового возлюбленного — банщика Сергея звезда нашла на шоу «Давай поженимся» и тут же улетела с ним на Мальдивы. Артистка просто сияет от счастья и регулярно делится с подписчиками подробностями романтического отдыха.

Это такая радость быть в крепких, сильных, но нежных и любимых объятиях, — с восторгом пишет Волочкова, показывая фанатам мужчину с идеальными прессом и мускулами.

Балерина поделилась, что её возлюбленный также читает комментарии, но рассказывает ей только о «добрых и искренних». Поклонники стараются поддержать артистку, отмечая, что она выглядит как юная девушка и явно влюблена. Но при этом советуют звезде не терять голову и делятся сомнениями насчёт благонадёжности нового ухажёра.

Так, в комментариях к видео, где балерина и её ухажёр ужинают в тайском ресторане, у подписчиков возник только один вопрос: кто оплачивает банкет? И судя по тому, что заказывает блюда для себя и своего спутника сама Волочкова, делают неутешительный вывод: «Она, конечно».

Некоторые пытаются образумить влюблённую артистку, памятуя обо всех её неудачных романтических отношениях. «Настя, ты безумно влюблена! Видно, что просто крылья выросли. Но если всё, что о нем пишут — правда, то беги!», «Уже просто её жалко, мужики как трамваи меняются: Вася, Петя, Коля...», «За ваши деньги вас и любят. Всё вами оплачено», «Вообще жизнь ничему не учит», пишут в комментариях пользователи.

Ранее Анастасия Волочкова согласилась выступить в дуэте со звездой «Дикого ангела», певицей Наталией Орейро. Балерина назвала её «очень интересным человеком» и призналась, что их совместное творчество может получиться крайне необычным, особенно учитывая балетные данные Волочковой.