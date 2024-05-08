«За родителей не отвечают»: экс-продюсер «Тату» о травле Орбакайте Дзюник призвал остановить унижение Орбакайте из-за «нетрезвой» Пугачевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Бывший продюсер группы «Тату» Леонид Дзюник в интервью «Абзацу» призвал прекратить травлю певицы Кристины Орбакайте из-за скандальных высказываний ее матери Аллы Пугачевой. По его словам, Примадонна находится «в нетрезвом уме и памяти», но «дети за родителей не отвечают». Дзюник подчеркнул, что Орбакайте не за что оправдываться и не исключил ее скорого возвращения в Россию.

Нельзя унижать человека за ее мать, которая находится в нетрезвом уме и памяти. Дети за родителей не отвечают. Кристина поступила абсолютно правильно, что не стала ни перед кем оправдываться. Ей не перед кем оправдываться. Мы все сегодня поддерживаем спецоперацию, но не имеем права подтягивать кого-либо к той или иной ситуации, — сказал Дзюник.

Ранее пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский опроверг сообщения о грядущем выступлении певицы Кристины Орбакайте на концерте, посвященном Дню защиты детей 1 июня. По его словам, на данный момент в составе артистов, который запланирован в этой программе, ее имени нет.



Также Ярошевский прокомментировал сообщения о возможном выступлении на концерте «Все лучшее — детям!» Ларисы Долиной, Димы Билана и Нилетто. Он заявил, что пока данных артистов также нет в списке.

До этого Telegram-канал Mash сообщил о согласии Орбакайте бесплатно выступить в Кремлевском дворце на концерте ко Дню защиты детей. По его информации, переговоры об этом велись на протяжении нескольких месяцев. Как уточняет канал, артистка готова спеть песню Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет», на сцену она выйдет предпоследней.