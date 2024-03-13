«За еду готова на все»: Лолита пошутила с булкой во рту Лолита пошутила, что еда для нее является смыслом жизни

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На церемонии «МУЗ-ТВ. Возвращение» певица Лолита Милявская пошутила, что еда для нее является смыслом жизни. По словам знаменитости, ради нее она готова на все. Отвечая на вопрос об алкоголе, Лолита призналась, что употребляет спиртные напитки лишь раз в два-три месяца, когда случаются какие-либо крупные праздники, передает корреспондент NEWS.ru.

За еду на все готова. Понимаете, еда же это смысл жизни. Я позволяю себе алкоголь раз в два-три месяца, потому что чаще я не могу, у меня нет потребности. Раз в два-три месяца обязательно какой-нибудь юбилей, праздник, а когда ты не выпиваешь, ты не соответствуешь компании. У меня ни одного трезвенника, — заявила Лолита.

Ранее Лолита также рассказала, что еще в начале декабря она записала новый трек, который планирует выпустить. Знаменитая артистка добавила, что она также рассчитывает снять некий видеоролик, при этом она не уточнила, на какую тематику.

В ходе пресс-завтрака Лолита также пообещала, что будет «скучной и омерзительной» ведущей на церемонии «МУЗ-ТВ. Возвращение» для того, чтобы соответствовать своему возрасту. Артистка также пообещала, что теперь в ее голове будут только «лавочки, скамеечки и абсолютная девственность».