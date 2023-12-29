«За 55 лет на сцене за мной нет шлейфа скандалов»: Газманов о популярности Газманов заявил, что не потакает низменным инстинктам публики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певцы Олег Газманов и Родион Газманов

Певец Олег Газманов рассказал корреспонденту NEWS.ru, что за 55 лет творческой деятельности никогда не попадал в скандалы. По его словам, это связано с тем, что он не потакает низменным инстинктам публики.

Аудитория идет за мной, наверное, еще и потому, что за 55 лет на сцене за мной нет шлейфа скандалов. Потому что я не потакаю низменным интересам. Надо выбирать: либо ты популярен за счет скандалов, либо благодаря своей деятельности — каждый выбирает по себе, — заявил он.

До этого Газманов на встрече, приуроченной к 55-летию творческой деятельности, рассказал, что за свои первые концерты получал 60 рублей. По его словам, это были хорошие деньги, так как инженер в те времена зарабатывал 120 рублей. На эти средства артист покупал аппаратуру. Заработка хватало на многое, пока он не женился, иронично заметил музыкант.

Ранее Газманов рассказал, что владеет двумя квартирами за рубежом, они находятся в Латвии и Италии. По словам исполнителя, сейчас его недвижимость находится в замороженном состоянии, так как его не пускают в страны Евросоюза, однако его не расстраивает этот факт. Он назвал это сопутствующими потерями.

Также исполнитель жестко высказался о медиаменеджерах российских радиостанций и телеканалов из-за отсутствия, по его мнению, в эфирах песен патриотической направленности. Народный артист России назвал это «политической историей», в которую должны вмешаться «органы государственной безопасности».