ЮрКисс сообщил о роли Киселёва в получении награды от Путина

https://static.news.ru/photo/d69cb16a-7cb6-11eb-93af-96000091f725_660.jpg Фото: urkiss_official/instagram.com

Сын известного предпринимателя Владимира Киселёва певец ЮрКисс (настоящее имя — Юрий) в разговоре с журналистами рассказал, какую роль сыграл его богатый и влиятельный отец в получении молодым человеком награды от президента страны. По словам исполнителя, родитель здесь ни при чём.

ЮрКисс получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Как сообщил музыкант, награда досталась ему за «сумму осмысленных действий». Киселёв-младший признался, что самостоятельно организовывал концерты в Крыму, в Донбассе и Сирии, за что и был награждён лично Владимиром Путиным.

Он отметил, что для получения ордена ему не пришлось перепрыгивать через «ступени карьерной лестницы» и «толкаться локтями». Многие считают, что награду для Юрия «пробил» его отец. Сам певец опровергает эти домыслы.

Когда вам дают 13-ю зарплату или объявляют благодарность на работе, вы отказываетесь? — цитируют Киселёва-младшего «Аргументы и факты».

Как ранее передавал NEWS.ru, Юрия пригласил на беседу в свой YouTube-канал телеведущий Владимир Соловьёв. Он задал вопросы про полученный им орден и участии знаменитого отца в карьере певца.