ЮрКисс объяснил, почему решил сменить сценический псевдоним Певец ЮрКисс заявил, что его проект пришел к своему логическому завершению

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ЮрКисс

Певец ЮрКисс в эфире YouTube-шоу «Надо обсудить» с Лаурой Джугелия объяснил решение смены сценического псевдонима тем, что дошел до «некоего потолка». По словам исполнителя, настала пора двигаться дальше и развиваться в музыкальном плане.

И я понимал что меня ЮрКисс немножко коробит и я не сказал, что я завершил карьеру. Я действительно так замысловато написал. Это можно расценивать действительно как то, что я создал такой инфоповод, решил хайпануть. Я написал то, что проект «ЮрКисс» пришел к своему логическому завершению как есть, — поделился артист.

Исполнитель назвал символичным, что это произошло в день его рождения. Артист впервые отметил эту дату один в Тибете. По словам ЮрКисса, так было не всегда. Певец признался, что любит общаться, а каждый его день рождения — огромный праздник. Однако в 2023 году он решил побыть один.

Мне предлагали сделать какое-то громкое возвращение, там презентацию, презентовать уже новый альбом. <...> Я не делал из этого большой камбэк, возвращение или появление нового артиста, — добавил исполнитель, отвечая на вопрос Джугелия о смене псевдонима.

Ранее стало известно, что певец ЮрКисс решил перезагрузить музыкальную карьеру и использовать на сцене полное имя — Юрий Киселев. Певец записал новый трек и готовится выпустить альбом. Исполнитель отметил, что чувствует некий прилив сил и творческое озарение. ЮрКисс записал сингл под названием «Зимой».